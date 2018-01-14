Швеция создает ведомство по психологической защите населения

Правительство Швеции опубликовало в воскресенье меры, предназначенные для психологической защиты населения от возможных "кампаний влияния" и создает для этих целей новое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Психологическая защита нацелена на то, чтобы обеспечить желание населения защищать себя во время мира и сопротивляться во время войны, чтобы обеспечить быструю и эффективную передачу объективной общественной информации даже в нарушенных условиях. Психологическая защита также нацелена на выявление, анализ и реагирование на кампании воздействия", - говорится в сообщении для прессы. Каких-либо подробностей о том, как именно будет называться ведомство и кому оно будет подчиняться не сообщается.

Защита от внешнего влияния

В связи с презентацией нового ведомства правительство Швеции также опубликовало и конкретные меры для защиты предстоящих в сентябре парламентских выборов от возможных "кампаний влияния".

"Девятого сентября шведский народ идет на выборы. Последние годы делались попытки повлиять на выборы других стран. Ничто не говорит о том, что будущие шведские выборы будут особенно уязвимы, но нет уверенности, что они будут и защищены", - говорится в сообщении для прессы.

Предлагается, в частности, усиление мер безопасности в работе центральной избирательной комиссии и кабинета министров. Помимо этого правительство Швеции пригласило для разговора на тему шведские СМИ, представителей крупных социальных платформ. Об опасностях кампаний влияния уже проинформированы все парламентские партии. В сообщении для прессы также говорится, что Швеция является сторонницей развития работы по борьбе с кампаниями влияния в рамках ЕС, придает особое значение противодействию информационного воздействия из России участием шведских представителей в работе центра НАТО по стратегической коммуникации в Риге, а также в центре по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки.

Все эти меры были представлены в связи с начавшейся на севере страны ежегодной конференцией по вопросам безопасности "Народ и оборона".

Реакция Швеции на возможный вооруженный конфликт в регионе

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен, открывая конференцию, сказал, что ситуация в сфере безопасности за последнее время значительно ухудшилась и что именно этим было вызвано увеличение ассигнований за последние два года в ВС Швеции. В рамках этой работы правительство выделило дополнительные 26 миллиардов крон на период с 2015 по 2020 годы.

"Вооруженного нападения на Швецию исключить нельзя. Оценка правительства заключается в следующем - отдельное военное нападение на Швецию не представляется вероятным, но наша страна несомненно окажется под влиянием, если в нашем регионе возникнет вооруженный конфликт", - сказал Лёвен.

Он подчеркнул, что страна продолжит придерживаться политики неприсоединения к военным альянсам. Швеция будет продолжать расширять двустороннее военное сотрудничество с соседними странами и с альянсом НАТО в рамках имеющихся для этого программ.

Во время своей речи шведский премьер также подчеркнул важность сохранения санкций ЕС в отношении России и одновременно отметил важность контактов с Россией со стороны как Швеции, так и ЕС.

Крупнейшая за последние десятилетия информационная кампания в Швеции на случай ЧП

Во время своего выступления Стефан Лёвен также сообщил о планах проведения среди населения Швеции весной этого года информационной кампании по вопросам гражданской обороны.

"Информационная кампания будет проведена в мае. Все семьи получат информацию о том, что означает кризис, повышенная готовность и готовность к ЧП", - сказал Лёвен во время своего выступления. По его словам, информационная кампания такого масштаба не проводилась с окончания холодной войны.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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