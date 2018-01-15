Двойной теракт в Багдаде, много погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО

11:17

Около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада, сообщил Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Список погибших и раненых при двойном подрыве смертников, целью которых стала группа рабочих в районе площади Тайран (площадь Авиации - ред.) в центре Багдада, остановился на 26 погибших и 95 раненых", - сообщил источник.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, и район на некоторое время был оцеплен.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки "ИГ".