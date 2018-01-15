Двойной теракт в Багдаде, много погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО
11:17
Около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада, сообщил Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Список погибших и раненых при двойном подрыве смертников, целью которых стала группа рабочих в районе площади Тайран (площадь Авиации - ред.) в центре Багдада, остановился на 26 погибших и 95 раненых", - сообщил источник.
Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, и район на некоторое время был оцеплен.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки "ИГ".
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11:01
Число погибших в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде возросло до 26 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Двадцать шесть человек погибли в центре Багдада в результате двойного теракта", - сообщает телеканал Al Arabiya. в Twitter.
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10:14
По меньшей мере шесть человек погибли, более 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства Синьхуа, один из взрывов осуществил смертник.
Жертвами стали шесть человек, 24 пострадали.
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