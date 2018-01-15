Резня в российской школе, ранены дети - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

"На месте работает замруководителя краевого управления СК РФ Сергей Сарапульцев. По его последним данным, всего в драке получили различные ранения 13 человек, двое из которых это зачинщики происшествия", - сказала агентству Незнамова.

Ранее минздрав Пермского края говорил о 12 госпитализированных. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, у них диагностировали незначительные поверхностные травмы.