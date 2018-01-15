Спикер парламента Турции посетит Иран
Спикер парламента Турции Исмаил Кахраман посетит Иран.
Об этом говорится в сообщении парламента Турции, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Турецкий спикер примет участие в 13-м заседании спикеров парламентов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоится в Тегеране.
В рамках визита в том числе состоится обсуждение ситуации в Сирии.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.
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