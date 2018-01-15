В Индонезии обрушился потолок здания биржи, госпитализированы 28 человек - ВИДЕО
15 января 2018 11:38 217
28 пострадавших доставлены в больницы после того, как в здании Индонезийской фондовой биржи обрушился потолок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В столице Индонезии - Джакарте - проводят эвакуацию людей из здания фондовой биржи, где на одном из этажей обрушился потолок. Об этом стало известно из сообщении, опубликованном на сайте газеты The Jakarta Post.
В настоящее время медики выясняют, насколько тяжелые травмы получили пострадавшие. ЧП произошло во время перерыва на торгах. Власти сообщают, что взрывов в здании не было.
На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.
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