В Индонезии обрушился потолок здания биржи, госпитализированы 28 человек - ВИДЕО

28 пострадавших доставлены в больницы после того, как в здании Индонезийской фондовой биржи обрушился потолок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В столице Индонезии - Джакарте - проводят эвакуацию людей из здания фондовой биржи, где на одном из этажей обрушился потолок. Об этом стало известно из сообщении, опубликованном на сайте газеты The Jakarta Post.

В настоящее время медики выясняют, насколько тяжелые травмы получили пострадавшие. ЧП произошло во время перерыва на торгах. Власти сообщают, что взрывов в здании не было.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

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