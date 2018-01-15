Нигерия вызвала посла США после слов Трампа о "странах-гадюшниках"

15 января 2018 22:43

Власти Нигерии в понедельник вызвали посла Соединенных Штатов Стюарта Саймингтона на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Punch.

По информации издания, американский посол должен встретиться с главой МИД Нигерии Джеффри Ониимой.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а несколько сенаторов из числа противников и сторонников президента рассказали диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.

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