Сериал "Игра престолов" номинирован на премию Гильдии сценаристов США

В 2018 году за награду Гильдии сценаристов в США поборются сериал "Игра престолов" и фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лента "Форма воды" претендует на награду в категории "Лучший оригинальный сценарий", наряду с такими фильмами, как "Прочь", "Любовь - болезнь", "Тоня против всех", а также "Леди Берд".

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" буду бороться картины "Логан", "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд". А за звание "Лучший драматический сериал" будут соперничать "Американцы", "Лучшие звоните Солу", "Игра престолов", "Рассказ служанки" и "Очень странные дела".

Что касается комедийного сериала, то в числе претендентов на награду в этом году значатся "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Мастер на все руки", "Кремниевая долина" и "Вице-президент".

Лауреаты премии станут известны 11 февраля этого года.