В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Столкновения полиции с демонстрантами произошли возле парламента Греции в центре Афин, правоохранители в ответ на действия демонстрантов применили слезоточивый газ.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
В понедельник в Афинах проходят акции протеста против принятия пакета законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек.
По информации СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов, которые не имеют отношения к официально заявленным демонстрациям.
Группа людей стала бросать "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора в полицейских возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма вблизи парламента. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает агентство.
Небольшие столкновения произошли и на другой части площади, когда члены партии "Народное единство" попытались подняться по лестнице в парламент. Полиция также применила химикаты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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