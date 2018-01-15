В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Столкновения полиции с демонстрантами произошли возле парламента Греции в центре Афин, правоохранители в ответ на действия демонстрантов применили слезоточивый газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

В понедельник в Афинах проходят акции протеста против принятия пакета законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек.

По информации СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов, которые не имеют отношения к официально заявленным демонстрациям.

Группа людей стала бросать "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора в полицейских возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма вблизи парламента. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает агентство.

Небольшие столкновения произошли и на другой части площади, когда члены партии "Народное единство" попытались подняться по лестнице в парламент. Полиция также применила химикаты.