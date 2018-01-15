Европарламент создал подразделение по борьбе с "фейковыми новостями"

15 января 2018 23:32

В структуре Европарламента (ЕП) создано специальное подразделение по противодействию "фейковой" информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ассамблеи.

"Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости", - сказал собеседник агентства.

Возглавить новую структуру поручено Маржори Ван Ден Броке, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя ЕП.

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