Европарламент создал подразделение по борьбе с "фейковыми новостями"

В структуре Европарламента (ЕП) создано специальное подразделение по противодействию "фейковой" информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ассамблеи.

"Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости", - сказал собеседник агентства.

Возглавить новую структуру поручено Маржори Ван Ден Броке, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя ЕП.