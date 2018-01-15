В Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусе
В Киеве неизвестный устроил поножовщину в маршрутке. Инцидент произошел в автобусе, который двигался по маршруту №414.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на сообщения свидетелей аварии
"Сегодня, около 09:00, ехала на работу на маршруте № 414, маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того, чтобы он прошел, на что первый мужчина ответил: "Здесь некуда протолкнуться!" Второй мужчина, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку! И продолжал оскорблять мужчину, который не подвинулся вначале", - говорится в сообщении
Конфликт перерос в вооруженное нападение уже на следующей остановке.
"В результате, ненормальный (иными словами его назвать нельзя), проехав всего одну остановку, вытолкал первого мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал. Мужчина войдя в маршрутку не сразу понял что произошло. Уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана, откуда сочилась кровь", - сообщают очевидцы.
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