Девять городов претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020
УЕФА получил заявки от девяти ассоциаций, которые заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ассоциации, которые в 2020 году примут матчи финальной стадии чемпионата Европы, не могли претендовать на организацию Суперкубка УЕФА.
Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА-2020 выразили:
Албания, Тирана, "Национальный"
Беларусь, Минск, "Динамо"
Израиль, Хайфа, "Самми Офер"
Казахстан, Алматы, "Центральный"
Молдова, Кишинев, "Зимбру"
Португалия, Порту, "Драгау"
Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"
Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"
Франция, Ницца, "Стад-де-Нис"
Отметим, что выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года.
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА-2020, в мае 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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