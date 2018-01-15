Девять городов претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020

УЕФА получил заявки от девяти ассоциаций, которые заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ассоциации, которые в 2020 году примут матчи финальной стадии чемпионата Европы, не могли претендовать на организацию Суперкубка УЕФА.

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА-2020 выразили:

Албания, Тирана, "Национальный"

Беларусь, Минск, "Динамо"

Израиль, Хайфа, "Самми Офер"

Казахстан, Алматы, "Центральный"

Молдова, Кишинев, "Зимбру"

Португалия, Порту, "Драгау"

Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"

Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"

Франция, Ницца, "Стад-де-Нис"

Отметим, что выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года.

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА-2020, в мае 2018 года.