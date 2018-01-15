Чавушоглу обсудит с Тиллерсоном планы США по обучению курдов в Сирии

15 января 2018 23:11

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях министерской встречи в Ванкувере по КНДР, чтобы обсудить планы Вашингтона по обучению курдов в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Yeni Safak.

"Соединенные Штаты не могут принимать решения за всю [международную антитеррористическую] коалицию. США должны определиться, на чьей они стороне. Завтра мы обсудим эту тему с Рексом Тиллерсоном", - приводит издание слова главы МИД республики.

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