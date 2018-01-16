Мевлют Чавушоглу: США должны определиться с выбором союзника

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Вашингтон сделать четкий выбор в вопросе дальнейшей политики в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об сообщают турецкие СМИ.

"США должны выбрать союзника. На чьей стороне Вашингтон: союзников или террористических организаций?", - сказал глава турецкой дипломатии.

По словам Чавушоглу, Турция полна решимости предпринять, все необходимые шаги для устранения угроз национальной безопасности.

"Нас не беспокоит, кто именно стоит за угрозами в отношении Турции - США либо какая-либо другая страна. Анкара предпримет все необходимые шаги", - сказал министр.

По его словам, Турция будет бороться с террористами YPG с той же решимостью, что и с РПК. "Мы будем бороться с террористами YPG в Африне, на восточном берегу реки Евфрат, в любом другом месте. Это вопрос национальной безопасности Турции", - подчеркнул министр.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что США не вправе выступать с заявлениями от имени всей Международной коалиции по борьбе с ИГ так, как и Турция входит в эту коалицию.