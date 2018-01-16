Мевлют Чавушоглу: США должны определиться с выбором союзника
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Вашингтон сделать четкий выбор в вопросе дальнейшей политики в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об сообщают турецкие СМИ.
"США должны выбрать союзника. На чьей стороне Вашингтон: союзников или террористических организаций?", - сказал глава турецкой дипломатии.
По словам Чавушоглу, Турция полна решимости предпринять, все необходимые шаги для устранения угроз национальной безопасности.
"Нас не беспокоит, кто именно стоит за угрозами в отношении Турции - США либо какая-либо другая страна. Анкара предпримет все необходимые шаги", - сказал министр.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что США не вправе выступать с заявлениями от имени всей Международной коалиции по борьбе с ИГ так, как и Турция входит в эту коалицию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Украине успешно испытали модернизированный ЗРК "Печора" - ВИДЕО
Девять городов претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020
В Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусе
Европарламент создал подразделение по борьбе с "фейковыми новостями"
Девять городов претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020
В Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусе
В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Венесуэле заявили о разгроме группы мятежного офицера Переса
В Саудовской Аравии прошел первый в XXI веке публичный киносеанс
В России создали беспилотники-разведчики размером с ладонь
Власти Армении "случайно" узнали о подорожаниях в стране
İran Azərbaycandan kredit alacaq - VİDEO
Азербайджан приветствует заявление Сергея Лаврова по Карабаху
-
15 Янв. 11:33 5 856
-
15 Янв. 09:12 5 723
-
15 Янв. 13:43 5 647
-
15 Янв. 01:22 4 998
-
15 Янв. 12:14 4 714