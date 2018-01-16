Жилой дом взорвался в Бельгии, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
12:23
Обнаружены тела двух погибших при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города, передает Day.Az.
"Найдены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
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10:24
Не менее 14 человек пострадали при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
"Предварительная информация о жертвах: 14 человек пострадали... один из пострадавших находится в критическом состоянии", - сообщается в Twitter местной полиции.
Ранее телерадиокомпания RTBF со ссылкой на информацию полиции сообщила, что спасателям удалось вызволить из-под обломков четырех человек, а также установить контакт с тремя пострадавшими, находящимися под завалом.
Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был актом терроризма.
По данным властей, на месте работает поисковая бригада с собаками-ищейками. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.
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