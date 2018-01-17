ВС Турции обстреляли сирийский город, уничтожены боевики

ВС Турции обстреляли сирийский город Африн, пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по предварительным данным, уничтожено более 20 членов PYD и YPG.

Отметим, что ВС Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов YPG в районе Африна также 14 января.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военных операций в Африне против PYD и YPG. ВС Турции полностью уничтожат PYD и YPG, сказал Эрдоган. Он также отметил, что никто не сможет помешать Турции начать эти операции.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD ("Демократический союз") и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией. Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Ранее МИД Турции заявил, что сотрудничество США с PYD и YPG противоречит обязательствам Вашингтона и сделанным им ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

"Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Турция не исключает возможности проведения новой военной операции против YPG и PYD в Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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