Российский самолет застрял в Мексике из-за депортированных армян

Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") не может вылететь в Россию из мексиканского Канкуна из-за неорганизованной работы авиавластей Мексики и неожиданному решению депортировать армянских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, передает Day.Az.

Ранее почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила, что около 500 туристов не могут вылететь на родину из-за долга авиакомпании "Россия" за стоянку в аэропорту мексиканского курортного города Канкун.

Согласно данным консула, россиян высадили из самолета чартерного рейса после восьми часов пребывания в салоне. Как отмечала Вольперт, пассажиры в ожидании вылета обратились за помощью к консульству и посольству.

"По неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешения на вылет лайнера", - рассказали в авиакомпании.

При этом, представитель компании заявил, что "Россия" не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянку воздушных судов или по иным платежам.

Пассажирам самолета пришлось ждать доставки армян четыре часа, однако даже когда депортированных доставили, авиационные власти Мексики не предоставили разрешения на вылет.

В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, поэтому в итоге вылет рейса был перенесен на следующий день - 17 января, отметили в "России".

По информации, которую предоставила обслуживающая рейс организация, получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 21:00 17 января.

Авиакомпания уже занялась расселением пассажиров через представителей сторонней туристической компании. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут проинформированы дополнительно, отметили в "России". При этом не уточняется точное число застрявших в Мексике пассажиров.