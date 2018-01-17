Вице-премьер Турции: страна больше не может терпеть вооружение США курдов в Сирии

Терпение Анкары в вопросах вооружения Вашингтоном курдов в Сирии кончилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

"Турция четко дала понять, чего она хочет. Вы предпочли сражаться с террористической группировкой "Исламское государство" вместе с другой террористической организацией. Мы много раз отмечали необходимость окончания этой военной помощи. Терпение Турции на этот счет кончилось", - сказал он.

Кроме того, Боздаг также обвинил США в "поставках сирийским курдам вооружения, способного уничтожать воздушные цели".

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") полковник Томас Вил сообщил, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов СДС. По словам Вила, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что США "играют с огнем".

Официальный Дамаск считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.