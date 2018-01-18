Турция продолжает обсуждать операцию в Сирии с Россией и США
Турция продолжает обсуждать возможное проведение операции в районе Африна на севере Сирии с Россией и США, заявил в среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В настоящий момент на эту тему продолжаются переговоры с Россией и США", - ответил он на вопрос журналиста о то, как Москва и Вашингтон относятся к намерениям Турции.
Анкара не исключает возможности проведения операции против курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны", которых считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в самой Турции. Президент Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент".
ВС Турции перебросили во вторник не менее десяти танков к границе с Сирией. По данным телеканала, в пограничном регионе проводится мобилизация. Курды утверждают, что турецкая артиллерия ведет обстрел пограничных сел.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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