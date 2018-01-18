Тиллерсон: США останутся в Сирии
18 января 2018 00:13 257
США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки ИГ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"США сохранят военное присутствие в Сирии, сосредоточенное на том, чтобы ИГ не появилось вновь. Наше присутствие будет основано на определенных условиях", - сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.
"ИГ уже одной в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой", - добавил Тиллерсон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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