Армейский грузовик попал в тяжелое ДТП в Армении, есть погибшие - ФОТО
18 января 2018 13:35 257
На автодороге Сисиан-Шаки 18 января произошло крупное ДТП с участием военной машины, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщает АПА со ссылкой на "shamshyan.com", на автодороге Сисиан-Шаки примерно в 09:20 столкнулись автомобили марок "ВАЗ 2107" и "Урал".
В результате ДТП Аршак Ованнисян и Мартик Ованнисян, находящиеся в "ВАЗ 2107", скончались, а Эльмира Саркисян доставлена в медцентр Сисиана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 3 части 242 статьи УК Армении.
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