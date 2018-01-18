Армейский грузовик попал в тяжелое ДТП в Армении, есть погибшие - ФОТО

На автодороге Сисиан-Шаки 18 января произошло крупное ДТП с участием военной машины, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщает АПА со ссылкой на "shamshyan.com", на автодороге Сисиан-Шаки примерно в 09:20 столкнулись автомобили марок "ВАЗ 2107" и "Урал".

В результате ДТП Аршак Ованнисян и Мартик Ованнисян, находящиеся в "ВАЗ 2107", скончались, а Эльмира Саркисян доставлена в медцентр Сисиана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 3 части 242 статьи УК Армении.

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