Парень подал в суд из-за упавшего на него 95-килограммового мальчика - ВИДЕО

Британец, на которого во время отдыха в Испании упал 95-килограммовый мальчик, подал в суд на организовавшую поездку туристическую компанию. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в начале июня 2017 года. 44-летний Грэм Хайд (Graham Hyde) вместе с женой и восьмилетней дочерью приехал в Барселону, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. При посещении аквапарка на мужчину свалился незнакомый ребенок - он прыгнул в бассейн, когда Хайд съезжал по горке, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Я увидел приближение чего-то массивного и только потом сообразил, что это был паренек, который приземлился мне буквально на затылок, - говорит мужчина. - Раздался хруст, и я, честно говоря, подумал, что он сломал мне шею. Удар был такой силы, что я провернулся под водой на 360 градусов".

В больнице у Хайда обнаружили сотрясение шейного отдела спинного мозга. Он провел неделю со специальным фиксатором, который ограничивает подвижность головы, и до сих пор страдает от последствий травмы.

Мужчина не винит в произошедшем мальчика, но недоволен реакцией турфирмы. "Отпуск был совершенно испорчен, а компания нас до сих пор игнорирует, - заявил он. - Как минимум могла бы дать какой-то ответ или извиниться". По словам юриста Магдалены Кнез (Magdalena Knez), отсутствие предупредительных знаков возле горки в аквапарке также вызывает вопросы.

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