Кадры задержания напавшего на школу в Бурятии подростка - ВИДЕО

Появилось видео задержания сотрудниками военной полиции одного из учеников, совершивших нападение на школу в Улан-Удэ. Известно, что после случившегося девятиклассник Антон Б. попытался покончить с собой, но правоохранители его остановили, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января. Ученик девятого класса с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса, и начал резать присутствующих. В результате случившегося ранения получили семь человек. Их личности уже известны.

По версии правоохранителей, атаку спланировали трое учеников: Антон Б., Александр Р. и Илья С.. Все они сейчас задержаны.

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