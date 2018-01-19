Никто не вправе указывать Турции, как ей поступать

Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, комментируя ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против террористических организаций PYD и YPG, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что обязанностью каждой страны является обеспечение безопасности своих граждан.

Также Йылдырым подчеркнул, что никто не вправе учить и указывать Турции, как ей поступать.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результата чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD ("Демократический союз") и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией. Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года начали операцию "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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