Никто не вправе указывать Турции, как ей поступать
Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, комментируя ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против террористических организаций PYD и YPG, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что обязанностью каждой страны является обеспечение безопасности своих граждан.
Также Йылдырым подчеркнул, что никто не вправе учить и указывать Турции, как ей поступать.
Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результата чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.
Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD ("Демократический союз") и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.
По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией. Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.
Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.
Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года начали операцию "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
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