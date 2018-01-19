Лавров заявил о готовности главы Палестины к встрече с премьер-министром Израиля

19 января 2018 22:39

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД сообщил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы, почувствовав интерес израильтян и палестинцев, предложили премьер-министру Нетаньяху и президенту Махмуду Аббасу встретиться в РФ без предварительных условий. Это предложение остается в силе. Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу. У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины, и с руководством Израиля", - сказал Лавров.

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