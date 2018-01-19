Лавров заявил о готовности главы Палестины к встрече с премьер-министром Израиля
19 января 2018 22:39 337
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД сообщил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Мы, почувствовав интерес израильтян и палестинцев, предложили премьер-министру Нетаньяху и президенту Махмуду Аббасу встретиться в РФ без предварительных условий. Это предложение остается в силе. Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу. У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины, и с руководством Израиля", - сказал Лавров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 января 23:51 316
МОК сократил количество допущенных к участию в Олимпиаде-2018 россиян
19 января 23:45 303
Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Идлибе
19 января 22:51 344
Лавров опроверг вывод российских войск из сирийского Африна
19 января 22:10 406
Назван лучший футболист Германии 2017 года
19 января 23:45
Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Идлибе
19 января 22:51
Лавров опроверг вывод российских войск из сирийского Африна
19 января 22:10
Назван лучший футболист Германии 2017 года
19 января 21:59
Партия "Ени Азербайджан" подвела итоги прошедшего года
19 января 21:48
Во Франции сотрудники тюрем устроили забастовку
19 января 21:35
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
19 января 21:23
Марадона не верит в успех сборной Аргентины на ЧМ-2018
19 января 21:22
В Канаде полицейский «оштрафовал» автомобиль из снега
19 января 21:20
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
-
19 Янв. 13:36 7 214
-
19 Янв. 13:42 6 841
-
19 Янв. 18:03 4 080
-
19 Янв. 10:12 3 665
-
19 Янв. 07:23 3 137