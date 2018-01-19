Лавров опроверг вывод российских войск из сирийского Африна

19 января 2018 22:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о выводе российских войск из сирийского Африна перед наступлением Турции были опровергнуты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Интерфакс".

"Эти сообщения потом были опровергнуты", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало, что российские военные якобы покидают сирийский район Африн, куда готовится наступать Анкара.

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