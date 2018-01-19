Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Идлибе

Россия, Иран и Турция в течение суток фиксировали нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром фиксировались нарушения режима в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате совместной работы ЦПВС, сирийских органов безопасности и правопорядка, а также администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении населенного пункта Дайредж к режиму прекращения боевых действий.

Отмечается, что жителям населенного пункта Тарин провинции Хомс доставлено более двух тонн продуктов питания и медикаментов. В указанных населенных пунктах медицинская помощь оказана 32 сирийцам, включая четверых детей. Также жителям населенного пункта Хатла в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, подчеркивается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что представители ЦПВС продолжают участвовать в заседаниях комитетов национального примирения провинций Сирии, а также активно содействовать решению проблем гуманитарной обстановки и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, созданию благоприятных условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 47 человек, в том числе в провинции Дамаск - 39, в провинции Хомс - восемь человек", - говорится в сообщении.