МОК сократил количество допущенных к участию в Олимпиаде-2018 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы МОК, пул российских атлетов сокращен с 500 до 389 человек.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.