МОК сократил количество допущенных к участию в Олимпиаде-2018 россиян
19 января 2018 23:51 302
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы МОК, пул российских атлетов сокращен с 500 до 389 человек.
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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