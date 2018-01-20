Президент Египта намерен баллотироваться на второй строк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в заявил, что намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в стране выборах главы государства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Примите мое выдвижение на должность президента республики, чтобы получить ваше доверие во второй раз", - сказал ас-Сиси в заключительный день работы конференции, в ходе которой он отвечал на вопросы египтян, касающиеся результатов его деятельности на посту президента за последние четыре года.
Экс-глава минобороны Египта 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом страны в 2014 году, спустя год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" президента Мухаммеда Мурси.
Минувшие президентские выборы в Египте, по словам многих наблюдателей, были скорее похоже на референдум по наделению бывшего главы военного ведомства полномочиями главы государства. Считается, что большая часть населения страны благодарна ас-Сиси за решительные действия и поддержку во время массовых протестных акций летом 2013 года, окончившихся отстранением от власти исламистов. Ряд политических сил уже заявили о готовности поддержать его кандидатуру.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, 24-26 апреля состоится второй тур. Регистрация кандидатов будет проходить с 20 по 29 января.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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