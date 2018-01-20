Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации

Представитель трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Хосе Форнос Родригес опроверг информацию о том, что легендарный бразилец находится в больнице из-за сильного истощения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства Reuters, 77-летний Пеле на данный момент находится у себя дома.

"Пеле просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон. Неизвестно сколько бы ему раз пришлось сменить самолет и в каком количестве аэропортов побывать. Вот и все", - сказал Родригес.

Ранее сообщалось, что Пеле отменил визит из-за проблем со здоровьем, вследствие чего он был госпитализирован из-за сильного истощения организма.