Новейший корабль ВМС США застрял во льдах при первом же походе

Боевой корабль ВМС США USS Little Rock, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года, не может добраться до порта приписки во Флориде из-за рекордных заморозков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает портал Business Insider, судно покинуло порт Баффало 20 декабря. По плану, корабль должен был ненадолго остановиться в Монреале, куда он добрался через неделю, и следом направиться в Галифакс. Однако путь продолжить не удалось - Little Rock застрял во льдах. Кроме того, в порту не оказалось достаточного количества буксиров.

Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон подтвердила, что корабль останется в порту Монреаля до тех пор, пока погода не улучшится.

"Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов", - отметила Хиллсон.

Боевой корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. По данным американских СМИ, ВМС США планирует использовать судно в мелких водах вокруг Тихоокеанского кольца.

Корабль способен поражать мины, тихоходные подлодки и быстроходные надводные корабли. Экипаж судна состоит из 50 человек (75 человек при выполнении миссии).

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