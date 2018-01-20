Глава CNN может возглавить спортивный телеканал ESPN

Глава CNN Джефф Цукер может возглавить спортивный телеканал ESPN, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания The Hollywood Reporter, Цукер напрямую не контактировал с президентом компании Disney, которому принадлежит ESPN, Робертом Айгером. Отмечается, что Цукер в прошлом году подписал новый контракт с CNN.

Предыдущий президент Джон Скиппер покинул свой пост в декабре 2017 года из-за проблем с наркотиками. Исполняющим обязанности президента телеканала является Джордж Боденхаймер.

Будущее Цукера во главе CNN находится под угрозой из-за критики президента США Дональда Трампа.

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