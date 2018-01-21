Турция, Россия и США обсудили военную операцию в Сирии
Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с начальником генштаба российских ВС Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, в ходе которых была обсуждена операция в сирийском Африне, говорится в сообщении, распространенном турецким военным ведомством.
Отмечается, что переговоры были проведены перед началом операции "Оливковая ветвь".
Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.
Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.
Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.
Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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