В Кабуле совершено нападение на отель, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

13:42

Не менее 12 мирных жителей погибли при атаке на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Пажвак".

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки, передает Day.Az.

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09:45

Представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, передает РИА Новости со сылкой на телеканал Tolo.

В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения. В настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль охватившее часть здания пламя, передает Day.Az.

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09:38

При нападении на отель в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на афганское МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, в ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля. Представитель МВД отметил, что среди погибших и пострадавших не было иностранцев.

По данным телеканала, в отеле также произошел пожар, внутри была слышна стрельба и взрывы. Люди спасались, пытаясь спуститься с балконов.

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09:07

Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напало несколько боевиков, сообщает местный телеканал Tolo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики взяли нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако точных официальных данных на этот счет пока нет. Также стало известно о том, что на одном из этажей гостиницы вспыхнул пожар.

По данным телеканала, ликвидировано уже двое нападавших, однако в здании может оставаться по меньшей мере еще один. Другой местный телеканал 1TV сообщает о восьми пострадавших, которые выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В целом осада отеля, в котором вооруженные боевики открыли стрельбу, продолжается уже около десяти часов. В здании все еще остаются люди, причем как граждане Афганистана, так и других стран, отмечает телеканал.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.