Турцию обстреляли ракетами с территории Сирии: есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

​22.01.2018

00:37

Один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории сирийского Африна, кроме того, семь человек ранены в городе Килис.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти в воскресенье.

Ранее мэрия Рейханлы сообщили об одном погибшем и 32 пострадавших от ракетных ударов из Сирии.

"По Рейханлы террористами PYD (курдской партии "Демократический союз") было выпущено 11 ракет, 9 из них разорвались на территории города. В результате ракетного обстрела пострадали 47 человек, из них 30 граждан Турции и 17 - Сирии. Все они доставлены в городскую больницу. Один гражданин Сирии погиб, четыре человека продолжают лечение в больницах, 42 выписаны", - говорится в заявлении администрации провинции Хатай.

По сообщению администрации Килиса, этот город также был подвернут ракетному обстрелу с территории сирийского Африна. Здесь разорвались четыре ракеты, семь человек получили ранения.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

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21.01.2018

22:48

На территорию турецкой провинции Килис упали четыре ракеты, запущенные с территории Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишут в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что ракеты запущены террористической организацией PYD/YPG. В результате обстрела семь человек получили ранения.

Раненые были доставлены в больницу, их состояние нормальное.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года.

Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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09:11

Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, четыре ракеты с сирийской территории попали по двум кварталам в провинции. В результате один человек получил ранения.

Полицейские оцепили район, прибывшие на место пожарные потушили возгорания.