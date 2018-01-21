Турецкие танки вошли в сирийский Африн - ОБНОВЛЕНО

14:26

Подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров, не встретив ожесточенного сопротивления формирований сирийских курдов, передает в воскресенье агентство Anadolu.

Как сообщают корреспонденты агентства из Африна, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

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12:57

Турецкие танки вошли в Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдов, которые отходят от границы вглубь территории страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав с неба. В генштабе страны рассказали об уничтожении 153 целей и отметили, что бомбардировке подвергаются только объекты террористов.

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12:54

С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 153 целей РПК и "ИГ" в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции, сообщают турцкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"С начала операции уничтожено 153 целей, используемых РПК и "ИГ" в сирийском Африне. Операция "Оливковая ветвь" продолжается согласно плану", - говорится в заявлении.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

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11:28

ВС Турции перебросили в провинцию Хатай отряды спецназа, гаубицы и танки для поддержки турецких подразделений в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отряды спецназа из разных провинций Турции переброшены в районы Рейханлы, Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.