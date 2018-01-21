Турецкие танки вошли в сирийский Африн - ОБНОВЛЕНО
14:26
Подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров, не встретив ожесточенного сопротивления формирований сирийских курдов, передает в воскресенье агентство Anadolu.Как сообщают корреспонденты агентства из Африна, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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12:57
Турецкие танки вошли в Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.
Отмечается, что бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдов, которые отходят от границы вглубь территории страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав с неба. В генштабе страны рассказали об уничтожении 153 целей и отметили, что бомбардировке подвергаются только объекты террористов.
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12:54
С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 153 целей РПК и "ИГ" в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции, сообщают турцкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"С начала операции уничтожено 153 целей, используемых РПК и "ИГ" в сирийском Африне. Операция "Оливковая ветвь" продолжается согласно плану", - говорится в заявлении.
Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.
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11:28
ВС Турции перебросили в провинцию Хатай отряды спецназа, гаубицы и танки для поддержки турецких подразделений в Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Отряды спецназа из разных провинций Турции переброшены в районы Рейханлы, Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.
Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!