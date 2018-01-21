В Казахстане произошло землетрясение
21 января 2018 13:52 276
На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 243 километрах к северо-западу от города Талдыкорган. Очаг залегал на глубине 22 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!