В Казахстане произошло землетрясение

21 января 2018 13:52

На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 243 километрах к северо-западу от города Талдыкорган. Очаг залегал на глубине 22 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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