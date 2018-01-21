Анкара и Париж обсудили операцию в Африне
21 января 2018 15:17 239
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщают в воскресенье турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно информации, стороны обсудили операцию ВС Турции по очистке сирийского района Африн от террористов PYD (сирийское крыло РПК).
Кроме того, глава МИД Турции накануне обсудил операцию "Оливковая ветвь" в Африне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!