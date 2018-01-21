Еще одна трагедия в Афганистане, 12 погибших

21 января 2018 15:39

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве мины на северо-западе Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1 TV.

По данным телеканала, который ссылается на начальника полиции, инцидент произошел в воскресенье в провинции Герат. Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. В результате погибли двенадцать мирных жителей, еще один человек получил ранения, передает Day.Az.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.

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