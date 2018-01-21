Криштиану Роналду разбили голову в матче чемпионата Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" забил шестой гол своей команды, оформив дубль. После подачи с правого фланга форварда Лукаса Васкеса португалец в падении головой переправил мяч в ворота соперника, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако один из защитников бело-голубых промахнулся по мячу и ногой попал Роналду по лицу, когда тот наносил удар. В результате чего форвард получил рассечение.

Уходя с поля, португалец попросил телефон у врача, чтобы посмотреть на свой вид после повреждения. Увидев свое лицо, нападающий сборной Португалии был очень расстроен.

На тот момент "Реал" использовал три замены, поэтому португальца не удалось поменять. Кстати, мадридский клуб выиграл первый матч в сезоне - 7:1.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть "Реал" из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, в первую очередь 32-летний игрок в качестве места для продолжения карьеры рассматривает именно "Манчестер Юнайтед". И наставник манкунианцев Жозе Моуринью поддерживает этот трансфер.