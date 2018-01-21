Нетаньяху: Лидерству США в поисках мира с Палестиной замены нет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что не согласится с попытками лишить США роли главного спонсора мирного процесса с палестинцами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Те, возмущенные решением США признать Иерусалим израильской столицей, ранее объявили об отказе от практически монопольного до сих пор американского посредничества в ближневосточном урегулировании и призвали к его перезапуску на основе многосторонних форматов, включая международную конференцию.
"У меня есть послание Абу Мазену (псевдоним палестинского лидера Махмуда Аббаса). Не может быть замены американской лидирующей роли в политическом процессе. Тот, кто не готов обсуждать с американцами мир, мира не хочет", - сказал Нетаньяху, который выступал на слете израильских послов.
Президент США Дональд Трамп регулярно говорит о намерении найти решение палестино-израильского конфликта, но за первый год своего правления так и не представил никаких деталей обещанной ближневосточной "мегасделки".
Достижение мира в регионе Нетаньяху назвал одной из центральных тем предстоящих переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в воскресенье в Израиль. Вопреки обыкновению, его двухдневный визит пройдет без заезда к палестинцам, отказавшимся принимать американского гостя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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