В Хельсинки аварийно сел самолет из-за возгорания двигателя
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines (JAL), вылетевший из Хельсинки в Токио, аэропорт Нарита, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания правого двигателя.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в авиакомпании в воскресенье.
"Самолёт вылетел из Хельсинки в 17.07, но вернулся из-за технической проблемы в 18.34, посадка прошла благополучно", - рассказал агентству представитель JAL.
Посадка самолёта прошла на одном двигателе, рассказал руководитель воздушного движения аэропорта Хельсинки-Вантаа Томи Ханнуксела в интервью газете Ilta-Sanomat.
"Очевидцы сообщают о панике на борту. Было много криков. Горел правый двигатель самолёта. Ситуация была критической", - пишет газета.
При совершении аварийной посадки борт встречали более 12 пожарных машин столичного спасательного округа, уточняют в компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии.
"Мы были готовы к авиакатастрофе", - сообщили в Службе спасения столичного региона Уусимаа.
Представитель JAL воздержался от комментариев относительно возможности продолжения полёта на данном самолёте.
Более 160 пассажиров и 13 членов экипажа в 20.15 были размещены в отелях Хельсинки, уточнили в JAL.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Нетаньяху: Лидерству США в поисках мира с Палестиной замены нет
Криштиану Роналду разбили голову в матче чемпионата Испании
Сергей Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
Трамп призвал республиканцев добиться голосования по долгосрочному бюджету
Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль
В Хельсинки аварийно сел самолет из-за возгорания двигателя
Binəqədidə iki evi qarət edən həbs edildi
Нетаньяху: Лидерству США в поисках мира с Палестиной замены нет
Криштиану Роналду разбили голову в матче чемпионата Испании
Сергей Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
Biləsuvarda avtomobillərin hərəkəti çətinləşdi - DUMAN
Saatlıda ağır qəza olub, ölən və yaralananlar var
Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль
Первая победа "Габалы" на бакинском сборе
Во время взрыва в Кабуле погибли 14 иностранцев
-
21 Янв. 13:30 12 142
-
21 Янв. 14:26 7 644
-
21 Янв. 09:04 6 932
-
21 Янв. 09:26 5 692
-
00:37 5 107