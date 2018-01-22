Камера запечатлела гибель израильтянки, попытавшейся перебежать железнодорожные пути - ВИДЕО
22 января 2018 15:51 207
В объектив камеры, установленной у железнодорожного переезда в городе Рамле, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, попал инцидент с летальным исходом, произошедший 21 января, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Женщина попыталась пересечь железнодорожные пути, однако по какой-то причине не заметила поезд. Состав сбил бегущего человека.
Пострадавшая была оставлена в госпиталь, однако через некоторое время скончалась от полученных травм, сообщают местные СМИ.
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