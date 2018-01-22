ВС Турции продолжают выбивать террористов в Африне с их позиций
22 января 2018 16:00 319
ВС Турции при поддержке свободной Сирийской армии (ССА) перешли в наступление в восточной части сирийского города Африн, сообщают в понедельник турецкие СМИ, ссылаясь на источники в Генштабе Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время отряды ССА и турецкие вооруженные силы ведут бои с террористическими группировками PYD и YPG.
О других деталях военных действий в Африне не сообщается.
Напомним, что в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Африна от террористов PYD и YPG освобождены 9 населенных пунктов.
Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.
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