ВС Турции продолжают выбивать террористов в Африне с их позиций

ВС Турции при поддержке свободной Сирийской армии (ССА) перешли в наступление в восточной части сирийского города Африн, сообщают в понедельник турецкие СМИ, ссылаясь на источники в Генштабе Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время отряды ССА и турецкие вооруженные силы ведут бои с террористическими группировками PYD и YPG.

О других деталях военных действий в Африне не сообщается.

Напомним, что в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Африна от террористов PYD и YPG освобождены 9 населенных пунктов.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

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