Мэр индонезийского города ударил полицейских, чтобы "проверить их силу" - ВИДЕО

Мэр индонезийского города Матарам Ахияр Абдух ударил свежеиспеченных полицейских, чтобы проверить их силу и выносливость, пишет Coconuts Jakarta.

Инцидент произошел на церемонии назначения новых сотрудников Агентства общественного порядка. Абдух, владеющий приемами кунг-фу и других единоборств, выстроил офицеров в ряд и нанес удар в грудь каждому, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

После публикации в сети видео вызвало волну критики. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что такое поведение не достойно чиновника его уровня.

"Хорошо еще, что у него штаны не порвались. Своим поведением он только выдал менталитет головорезов. Если он хотел продемонстрировать свою умственную и физическую силу, следовало бы больше выкладываться на работе, а не бить людей. Жаль, что офицеры не могли дать ему сдачи", - написал один из комментаторов.

Представители Агентства общественного порядка уже заявили, что поведение мэра является не показателем его агрессивности, а абсолютно нормальной практикой. По словам главы Агентства, полицейские "счастливы пройти такую проверку".

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