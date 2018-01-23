Мощное землетрясение у Аляски вызвало десятиметровые волны

Мощное землетрясение, зафиксированное во вторник вблизи южного побережья Аляски, вызвало сильное волнение на море, говорится в сообщении на сайте национального центра США, собирающего информацию с океанографических буев, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Так, в районе землетрясения были отмечены волны высотой около 10 метров.

Ранее американский Центр предупреждения о цунами распространил сообщение о возможности возникновения цунами, которое угрожает западным побережьям США и Канады.

Сообщалось, что первые волны могут достичь острова Кадьяк в 01:45 местного времени. Также не исключается, что уже через четыре часа "большая волна" может прийти и на Гавайские острова.

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