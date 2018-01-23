В ходе операции в Сирии погиб еще один турецкий военнослужащий

В рамках операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне погиб еще один солдат турецкой армии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Чавушоглу, до этого в сирийском Африне погиб солдат турецкой армии.

Чавшоглу также выразил соболезнование турецкому народу.

20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССД) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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