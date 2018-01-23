Глава ЦРУ: России необходимо давать отпор
23 января 2018 23:16 480
США осознают, что России необходимо давать отпор.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.
"Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", - сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.
При этом он не привел какие-либо подробности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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