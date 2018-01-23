Коалиция США заявила, что уничтожила до 150 боевиков "ИГ" в Сирии
23 января 2018 23:23 364
Коалиция во главе с США уничтожила до 150 террористов "Исламского государства" в сирийском городе Аш-Шафа 20 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Центрального командования США.
"В ходе операции "Непоколебимая решимость" было ликвидировано около 140-150 террористов ИГ около Аш-Шафа 20 января", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что содействие на земле оказывали Сирийские демократические силы.
"Продолжающиеся обнаружения боевиков ИГ и их объектов укрепляют приверженность коалиции в достижении долгосрочной победы над ИГ", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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