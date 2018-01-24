Путин и Эрдоган обсудили операцию Турции в Африне
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону операцию ВС Турции в сирийском Африне и подготовку к конгрессу по национальному диалогу по Сирии в Сочи 29-30 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера во вторник.
"Эрдоган обсудил с Путиным по телефону операцию в Африне и отметил, что она направлена на обеспечение национальной безопасности Турции и освобождение Африна от террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ, а также важна с точки зрения вклада в политическое единство и территориальную целостность Сирии. Эрдоган подчеркнул, что придает большое значение совместной работе и координации с РФ по Сирии. Оба лидера подтвердили решимость продолжить совместные усилия для проведения конгресса по нацдиалогу Сирии в Сочи, с тем чтобы он прошел успешно и открыл дорогу к политическому урегулированию в стране", - сообщил источник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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