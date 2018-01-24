Генштаб Турции заявил об уничтожении 260 боевиков в Африне
По меньшей мере 260 членов курдских вооруженных формирований уничтожены в рамках операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в полученном РИА Новости во вторник сообщении турецкого генштаба.
"В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем, всего за время поведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме", - говорится в заявлении.
Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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